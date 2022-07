20.07.2022 ( vor 6 Tagen )

Englands Fußballerinnen haben bei ihrer Heim-EM den Traum vom ersten Titel seit jenem der Männer bei der WM 1966 mit einem Kraftakt am Leben gehalten. Die Engländerinnen gewannen am Mittwoch ihr Viertelfinale in Brighton gegen Spanien nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 in der Verlängerung und zogen damit in die Top Vier ein. Georgia Stanway sorgte mit einem Prachtschuss für das Happy End.