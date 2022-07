21.07.2022 ( vor 4 Stunden )



Mit 23. Rängen durch Susanne Walli über 400 Meter und Victoria Hudson im Speerwurf ist die Leichtathletik-WM in Eugene in den USA für Österreichs Athletinnen und Athleten am Mittwoch zu Ende gegangen. Walli, die den Vorlauf als 24. punktgenau gemeistert hatte, lief im Halbfinale eine Zeit von 52,37 Sekunden und machte noch einen Rang gut. Hudson schied in der Qualifikation mit 54,05 Metern aus. 👓 Vollständige Meldung