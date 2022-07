Formel 1 - F1, Katastrophe für Ferrari: Leclerc crasht in Führung liegend! Nächstes Ferrari-Drama in Frankreich. Charles Leclerc kollidiert im Rennen in Führung liegend. Der Monegasse nimmt den Fehler auf seine Kappe. Kein Defekt!

Motorsport-Magazin vor 3 Stunden - Sport