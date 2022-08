Christian🤍VfB❤1893 RT @ErikDrexler1893: Im dritten Spiel in Folge kassiert Stuttgart einen Gegentreffer in der ersten Viertelstunde. Gegen Freiburg traf der V… vor 3 Tagen 🥰♤Erik♤🤍❤ RT @ErikDrexler1893: Im dritten Spiel in Folge kassiert Stuttgart einen Gegentreffer in der ersten Viertelstunde. Gegen Freiburg traf der V… vor 3 Tagen 🥰♤Erik♤🤍❤ Im dritten Spiel in Folge kassiert Stuttgart einen Gegentreffer in der ersten Viertelstunde. Gegen Freiburg traf de… https://t.co/TUviSViOY3 vor 3 Tagen VfB Stuttgart Matarazzo hadert mit "Entscheidungen" - Mislintat beißt sich auf die Zunge https://t.co/ZeZoHoP3ji #vfbstuttgart #bundesliga vor 3 Tagen kicker ⬢ VfB Stuttgart Matarazzo hadert mit "Entscheidungen" - Mislintat beißt sich auf die Zunge - Stuttgart: Erneuter Gegentreffer in de… https://t.co/HIkn3FMeFO vor 3 Tagen kicker ⬢ Liveticker Matarazzo hadert mit "Entscheidungen" - Mislintat beißt sich auf die Zunge - Stuttgart: Erneuter Gegentreffer in de… https://t.co/A69ddMes2C vor 3 Tagen