24.08.2022 ( vor 2 Tagen )

Daniel Ricciardo und McLaren haben nach zwei gemeinsamen Jahren in der Formel 1 einen Schlussstrich unter ihre Zusammenarbeit gesetzt. Wie der 33-jährige Australier und der Traditionsrennstall am Mittwoch mitteilten, habe man sich auf eine vorzeitige Auflösung des Ende 2023 auslaufenden Vertrages geeinigt. Als Nachfolger soll laut Medienberichten Ricciardos Landsmann Oscar Piastri in den Startlöchern stehen.