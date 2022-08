25.08.2022 ( vor 3 Stunden )

Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg ist bei der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase derzeit in Istanbul im dritten Lostopf sein. Namhafte Gegner wie Inter Mailand, Napoli, Borussia Dortmund , Sporting bzw. Benfica Lissabon und Schachtar Donezk bleiben ihm damit erspart. So oder so wird es kein leichtes Los.