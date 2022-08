26.08.2022 ( vor 54 Minuten )



Die Formel 1 hat die zweite Saisonhälfte nach der Sommerpause am Freitag mit den ersten beiden Trainings für den Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps eröffnet. Nach der Bestzeit von Ferrari-Pilot Carlos Sainz (1:46,538 Minuten) im ersten Freien Training sicherte sich der WM-Führende Max Verstappen die schnellste Zeit (1:45,507) im zweiten Training, acht Zehntel vor seinem WM-Rivalen Charles Leclerc. Eine Chance auf die Poleposition am Sonntag haben allerdings beide Piloten nicht. 👓 Vollständige Meldung