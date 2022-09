Bei ihrem vermutlich letzten Sister Act haben Serena und Venus Williams die zweite Runde im Doppel-Wettbewerb der US Open verpasst.

Jule Niemeier zieht als letzte verbliebene Deutsche in die dritte Runde der US Open ein: Nach einem Comeback im ersten Satz gewann die Dortmunderin auch Satz...

Tennisstar Rafael Nadal ist mit etwas Mühe in die zweite Runde der US Open eingezogen.

Der britische Tennisstar Andy Murray hat erstmals seit sechs Jahren wieder die dritte Runde der US Open erreicht.

Auftakt der US Open - Nummer 1 hat in Runde 1 keine Mühe - Medvedev siegt souverän Daniil Medvedev ist in der ersten Runde der US Open ein erster Schritt in Richtung Titelverteidigung gelungen. Wirkliche Mühe hatte der Russe dabei nicht.

