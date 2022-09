09.09.2022 ( vor 3 Stunden )



Nach den heftigen Ausschreitungen im Stadion in Nach den heftigen Ausschreitungen im Stadion in Nizza ist die Schuldfrage kompliziert. Der 1. FC Köln reagiert schockiert und kritisiert die Polizeipräsenz als zu gering. Die Bandbreite an möglichen Strafen ist groß. 👓 Vollständige Meldung