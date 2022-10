13.10.2022 ( vor 3 Stunden )



Österreichs Handballer wollen nach verpasster WM beim nächsten Großereignis unbedingt dabei sein. Die EM in Deutschland 2024 lockt neben der sportlichen Herausforderung auch mit vollen Hallen. „Ich denke, das möchte keiner auslassen. Das will man als Handballer erlebt haben“, sagte Kiel-Legionär Mykola Bilyk vor dem Start in die Qualifikation. Am Donnerstag (18.00 Uhr, live in ORF Sport +) geht es zum Auftakt in Graz gegen Rumänien. 👓 Vollständige Meldung