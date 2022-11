FOCUS-online-Report „WM in Katar“ - Im deutschen WM-Hotel in Katar kostet Luxussuite 22.000 Euro - pro Nacht! Holger Glaser ist Chef des Wellnesshotels „Zulal“ in Katar, dem WM-Quartier der deutschen Mannschaft. FOCUS online traf den Topmanager exklusiv in Doha....

Focus Online vor 5 Tagen - Sport