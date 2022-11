24.11.2022 ( vor 2 Stunden )



Wer ist schuld am WM-Fehlstart? Die BVB-Verteidiger Wer ist schuld am WM-Fehlstart? Die BVB-Verteidiger Süle und Schlotterbeck stehen in der Kritik. Bundestrainer Flick muss gegen Spanien nach seinem falschen Schachzug neue defensive Lösungen finden. 👓 Vollständige Meldung