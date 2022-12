17.12.2022 ( vor 8 Stunden )



Sofia Goggia hat am Freitag die zweite Abfahrt in St. Moritz gewonnen. Die Italienerin steckte ihren am Vortag erlittenen Handbruch scheinbar problemlos weg und setzte sich vor Ilka Stuhec (SLO/+0,43) und Kira Weidle (GER/0,52) durch. Beste Österreicherin wurde Cornelia Hütter (0,75) als Fünfte. 👓 Vollständige Meldung