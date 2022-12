30.12.2022 ( vor 6 Stunden )



Nach dem Tod von Fußball-Idol Pelé hat die brasilianische Regierung eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Am Montag soll die Ikone in seine Heimatstadt transportiert werden. Am Dienstag soll sein Sarg dort in der Mitte des Spielfelds seines Heimatstadions aufgebahrt werden. Nach dem Tod von Fußball-Idol Pelé hat die brasilianische Regierung eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Am Montag soll die Ikone in seine Heimatstadt transportiert werden. Am Dienstag soll sein Sarg dort in der Mitte des Spielfelds seines Heimatstadions aufgebahrt werden. 👓 Vollständige Meldung