07.01.2023 ( vor 3 Stunden )



Nächster Wettkampf für die DSV-Damen beim Biathlon-Weltcup in Pokljuka. Nach dem Sprint am Donnerstag geht es am Samstag in die Verfolgung. Die deutschen Biathletinnen müssen auf Franziska Preuß, Vanessa Hinz und Anna Weidel verzichten. Das Rennen ab 11.30 Uhr im Liveticker. 👓 Vollständige Meldung