Keine Konsole: Handballer spielen in Freizeit lieber Karten Die Videospielekonsole ist out - Deutschlands Handballer setzen bei der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden eher auf klassische Freizeitbeschäftigung.

Augsburger Allgemeine vor 4 Tagen - Sport Auch berichtet bei • abendblatt.de



Handball-WM: Deutschlands Handballer Juri Knorr: Genie und Wahnsinn Juri Knorr ist der Spielmacher, auf den die deutschen Handballer seit Jahren gewartet haben. Bei der WM soll er nun liefern.

Berliner Morgenpost vor 4 Tagen - Top