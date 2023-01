Snafets RT @zeitonline: Die deutschen Handballer spielten so gut, vor allem so ansehnlich wie lange nicht. Doch zur Weltspitze fehlt noch etwas. ht… vor 36 Minuten Mxst RT @handballwelt: Morgen trifft Deutschland im Viertelfinale der Handball-WM auf Frankreich - und auf Titelmonster Nikola Karabatic: Mehr ü… vor 1 Stunde FAZ Sport Deutschland scheitert im Viertelfinale an Frankreich: Vom Gegner gibt es hinterher viele Komplimente, auch Bundestr… https://t.co/MDmKXRP162 vor 3 Stunden t-online Die WM-Reise für die #DHB-Auswahl ist beendet. Im Viertelfinale gegen Frankreich hielt das Team lange mit und musst… https://t.co/otfvryUWsl vor 3 Stunden Füchse Berlin RT @rbb24: Die #Handball|er des @DHB_Teams mit dem @FuechseBerlin-Kapitän Paul #Drux müssen weiter auf die erste WM-Medaille seit dem Titel… vor 3 Stunden