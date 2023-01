28.01.2023 ( vor 2 Tagen )



Spitzenspiel in der Münchner Allianz-Arena! Der FC Bayern empfängt Eintracht Frankfurt. Die Frankfurter starteten ihrerseits mit vier Punkten stark in das neue Jahr, während der Rekordmeister mit lediglich zwei Punkten Federn ließ. Das Spiel ab 18.30 Uhr im Liveticker.