Frohe Kunde aus dem Hause Schult: Die Nationaltorhüterin und ARD-Expertin Almuth Schult ist schwanger. Noch im Dezember erlitt die Fußballerin einen schweren Schicksalsschlag, als ihr Schwiegervater starb. Ihre Karriere will Schult in jedem Falle nach der Schwangerschaft fortsetzen.