13.02.2023 ( vor 3 Stunden )



Der tschechische Nationalspieler Jakub Jankto hat sich geoutet. „Ich bin homosexuell und ich will mich nicht länger verstecken“, sagte der Fußballer am Montag auf Twitter. Jankto ist damit der erste aktive Der tschechische Nationalspieler Jakub Jankto hat sich geoutet. „Ich bin homosexuell und ich will mich nicht länger verstecken“, sagte der Fußballer am Montag auf Twitter. Jankto ist damit der erste aktive Spieler der tschechischen Liga, der seine Homosexualität öffentlich macht. 👓 Vollständige Meldung