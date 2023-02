Champions League: „Wird sicher weltklasse“: Leipzigs Trainer bewundert Haaland RB Leipzigs Trainer Marco Rose schwärmt vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Stürmer Erling Haaland von dessen psychischer Stärke. Am meisten bewundere er seine...

abendblatt.de vor 15 Stunden - Top





All die verlorenen Finalspiele: Gegen Real kämpft Klopp gegen den großen Fluch Real Madrid ist in der Champions League das, was in der englischen Premier League Manchester City: ein nahezu unlösbares Rätsel für Jürgen Klopp und...

n-tv.de vor 1 Tag - Welt