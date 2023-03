Kader für Länderspiele: Sané, Rüdiger und Süle wohl nicht für DFB-Elf nominiert Bundestrainer Flick hatte die eine oder andere Überraschung für die ersten Spiele nach der WM bereits angekündigt. Am Nachmittag wird der Kader offiziell...

Tagesspiegel vor 12 Stunden - Deutschland





Vor DFB-Nominierung - Neuanfang nach WM-Desaster - diesen Spielern sollte Flick eine Chance geben Die WM in Katar endete für die deutsche Nationalmannschaft in einem Fiasko. Das frühe Aus in der Gruppenhase zeigte, dass das Team frische Kräfte braucht....

Focus Online vor 2 Tagen - Sport