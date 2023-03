19.03.2023 ( vor 3 Tagen )

Die Austria bangt, für Rapid geht es um nicht viel mehr als ums Prestige: Vor dem 338. Wiener Derby am Sonntag (17.00 Uhr) in der 22. Runde der Admiral Bundesliga sind die „Veilchen“ jedenfalls gefordert. Sportchef Manuel Ortlechner blickt einer Partie „mit einer besonderen sportlichen Konstellation“ entgegen. Die Austria steht mit einem Heimsieg in der Meistergruppe, bei einem Remis oder einer Niederlage ist Zittern angesagt.