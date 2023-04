Bei der Niederlage gegen Hoffenheim enttäuscht Schalke gegen einen direkten Mitkonkurrenten. Nun folgt am kommenden Freitag das nächste richtungsweisende...

Trotz "Heimspiel in Sinsheim": Schalke strauchelt und ist wieder Letzter Ein Eigentor und ein Elfmeter dämpfen Schalkes Hoffnung auf den Klassenerhalt. Gegen Hoffenheim sind die Königsblauen zwar bemüht, am Ende fehlt das Glück....

n-tv.de vor 2 Tagen - Welt Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost