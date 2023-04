14.04.2023 ( vor 11 Stunden )



Abstiegskrimi in der Bundesliga. Am 28. Spieltag empfängt das Schlusslicht Abstiegskrimi in der Bundesliga. Am 28. Spieltag empfängt das Schlusslicht Schalke 04 den Vorletzten Hertha BSC. Beide Teams könnten mit einem Sieg vorerst auf den Relegationsplatz springen. Für den Verlierer wird es eng im Abstiegskampf. Das Spiel ab 20.30 Uhr im Liveticker. 👓 Vollständige Meldung