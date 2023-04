16.04.2023 ( vor 7 Stunden )

Der SK Rapid Wien startet am Sonntag (17.00 Uhr) den nächsten Anlauf, die Heimmisere gegen den großen Stadtrivalen in der Admiral Bundesliga zu beenden. Vor dem 339. Wiener Derby haben die Hütteldorfer in den bisherigen zehn Partien gegen den FK Austria Wien im Allianz Stadion noch nie gewonnen. Die „Veilchen“ sind nach der Lizenzcausa darauf aus, den zuletzt guten sportlichen Lauf fortzusetzen.