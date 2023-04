17.04.2023 ( vor 4 Stunden )



In der NHL beginnt die wichtigste Phase der Saison. Zwei deutsche Profis haben es mit ihren Teams in die Playoffs geschafft - vor allem einer davon hat berechtigte Hoffnungen auf den Einzug in die Final-Serie. In der NHL beginnt die wichtigste Phase der Saison. Zwei deutsche Profis haben es mit ihren Teams in die Playoffs geschafft - vor allem einer davon hat berechtigte Hoffnungen auf den Einzug in die Final-Serie. 👓 Vollständige Meldung