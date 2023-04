18.04.2023 ( vor 3 Stunden )

Zwei Tage lang schwieg Sebastian Kehl nach der gefühlten Niederlage beim 3:3 in Stuttgart . Jetzt geht der Sportdirektor von Borussia Dortmund in die verbale Offensive. "Wir wollen Deutscher Meister werden", formuliert er erstmals in aller Deutlichkeit - und nimmt sein Team in die Pflicht.