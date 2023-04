Babsi🐕🐕🐤🐤 RT @SPIEGEL_alles: In der amerikanischen Major League Baseball muss Starpitcher Max Scherzer von den New York Mets für zehn Spiele aussetze… vor 18 Stunden Thommy Z. RT @FabioDeMasi: Auch das noch! Klimakleber jetzt auch im US Baseball … https://t.co/9pircOr7xA vor 20 Stunden Gnutiez https://t.co/BC7Td60MLq spiegelonline hat eine Headline geändert. MLB: Pitcher Max Scherzer wird zehn Spiele gesp… https://t.co/BYEAIzy56m vor 23 Stunden Christian der Mehrgewichtige 📯 RT @FabioDeMasi: Auch das noch! Klimakleber jetzt auch im US Baseball … https://t.co/9pircOr7xA vor 23 Stunden Fabio De Masi 🦩 Auch das noch! Klimakleber jetzt auch im US Baseball … https://t.co/9pircOr7xA vor 23 Stunden 高校野球 auf Deutsch Deutsche Medien schreiben über Baseball. Jetzt weiß ich wenigstens, dass Rosin auf Deutsch Kolophonium heißt. https://t.co/sjudMuOq6P vor 23 Stunden