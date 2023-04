24.04.2023 ( vor 1 Tag )

In den vergangenen Tagen gab es Spekulationen rund um Oliver Kahn und dessen Zukunft beim FC Bayern. Dem Vernehmen nach könnten sich die Münchner am Ende der Saison von dem 53-Jährigen trennen. Auch an Sportvorstand Hasan Salihamidzic wachsen die Zweifel immer mehr.