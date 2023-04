Manchester City: Erling Haaland mit offener Haarpracht zum Torrekord

27.04.2023 ( vor 4 Stunden )

Mit seinem Rekordtor und seiner ungebändigten Haarpracht hat Erling Haaland beim 4:1-Sieg von Manchester City gegen Arsenal für Furore gesorgt. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit traf der norwegische Nationalstürmer und stellte mit seinem 33. Premier-League-Treffer einen Rekord auf. So viele Tore hat noch nie ein Spieler in einer Fußballsaison mit 38 Spielen geschossen. Haaland wird ihn vermutlich noch aufstocken, denn City hat noch sieben Spiele zu absolvieren.