Formel 1 LIVE - heute: Auftakt ins Sprint-Wochenende in Baku. Das Training und das Qualifying beim Aserbaidschan-GP am Freitag. News JETZT im Liveticker.

Das 4. Rennen der Formel 1 Saison 2023 ist der Aserbaidschan Grand Prix. Bilder vom 1. Training und Qualifying am Freitag auf dem Baku City Circuit.

Das muss man zum Großen Preis von Aserbaidschan wissen Max Verstappen geht als Favorit in das Formel-1-Rennen in Baku. Allerdings könnte das neue Format des Wochenendes in Aserbaidschan für weitere Spannung sorgen.

