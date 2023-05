Wolfsburg Addict Bremer in vorletzter Minute: Wolfsburg steht im Champions-League-Finale #VfLWolfsburg #immernurdu | Kicker https://t.co/OrWvdylg87 vor 13 Stunden Wolfsburg Addict Bremer in vorletzter Minute: Wolfsburg steht im Champions-League-Finale #VfLWolfsburg #immernurdu | Kicker https://t.co/OrWvdylg87 vor 1 Tag 🇫​🇪​ 🇱​🇮​🇽​🇩🇪🇭🇷 RT @kicker_Frauen: Bremer in vorletzter Minute: Wolfsburg steht im Champions-League-Finale - Mehr als 120 Minuten Auf und Ab https://t.co/S… vor 1 Tag kicker ⬢ Frauenfußball Bremer in vorletzter Minute: Wolfsburg steht im Champions-League-Finale - Mehr als 120 Minuten Auf und Ab https://t.co/SUfuU0SkPA vor 2 Tagen