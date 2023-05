13.05.2023 ( vor 21 Stunden )



Es geht in die heiße Phase der Bundesliga-Saison! Am 32. Spieltag der Samstags-Konferenz kommt es zwischen Es geht in die heiße Phase der Bundesliga-Saison! Am 32. Spieltag der Samstags-Konferenz kommt es zwischen Union Berlin und dem SC Freiburg zum direkten Duell um den Champions-League-Platz. Aber auch die Abstiegskandidaten aus Hoffenheim und Bochum sind gefordert. Die Spiele ab 15.30 Uhr im Liveticker. 👓 Vollständige Meldung