14.05.2023 ( vor 3 Stunden )



Heute können Träumen wahr werden! Darmstadt kann am 32. Spieltag der 2. Bundesliga im Duell bei Hannover 96 den Aufstieg in die Bundesliga eintüten. Auch Heute können Träumen wahr werden! Darmstadt kann am 32. Spieltag der 2. Bundesliga im Duell bei Hannover 96 den Aufstieg in die Bundesliga eintüten. Auch Heidenheim hofft auf die große Party. Sollte die Schmidt-Elf gewinnen, muss der HSV ebenfalls siegen. Die Spiele ab 13.30 Uhr im Ticker. 👓 Vollständige Meldung