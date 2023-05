15.05.2023 ( vor 5 Stunden )



Kuriose Entlassung in der Schweizer Liga. David Bettoni, Trainer des FC Sion, wir in der Halbzeitpause des Spiels gegen Servette Genf (0:3) vom Präsidenten Christian Constantin entlassen. Da werden Erinnerungen an Fortuna Köln und einen früheren Torwart der Extraklasse wach.