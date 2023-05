17.05.2023 ( vor 1 Stunde )



Wegen heftiger Regenfälle und Überschwemmungen ist das für Sonntag geplante Formel-1-Rennen in Imola abgesagt worden. Es sei nicht sicher, den Grand Prix in Italien unter den aktuellen Umständen zu veranstalten, teilte die Rennserie am Mittwoch mit. Imola wäre das sechste Rennen im Kalender gewesen. Ob und wann der Grand Prix nachgeholt wird, ist derzeit noch nicht bekannt. 👓 Vollständige Meldung