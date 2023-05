22.05.2023 ( vor 2 Tagen )



Seit mittlerweile zwei Jahren ist Oliver Kahn als Vorstandsboss des FC Bayern tätig. In dieser Zeit sprang für den Rekordmeister lediglich ein Titel heraus. In dieser Spielzeit könnten die Münchner gar mit komplett leeren Händen dastehen. Ob Kahn noch ein Teil des Neuaufbaus nach dem Frustjahr wird, ist mehr als ungewiss. Von FOCUS-online-Redakteur Julian Witzel