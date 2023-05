Adrian RT @SkySportDE: Der Milliardendeal ist geplatzt: Der umstrittene Investoren-Einstieg bei der DFL ist am massiven Widerstand aus den eigenen… vor 46 Minuten Felix Herrmann RT @SkySportDE: Der Milliardendeal ist geplatzt: Der umstrittene Investoren-Einstieg bei der DFL ist am massiven Widerstand aus den eigenen… vor 50 Minuten Jume RT @SkySportDE: Der Milliardendeal ist geplatzt: Der umstrittene Investoren-Einstieg bei der DFL ist am massiven Widerstand aus den eigenen… vor 1 Stunde Bo Nickson RT @SkySportDE: Der Milliardendeal ist geplatzt: Der umstrittene Investoren-Einstieg bei der DFL ist am massiven Widerstand aus den eigenen… vor 1 Stunde Ralf Keuper Milliardendeal geplatzt: Kein Investoren-Einstieg bei der DFL https://t.co/bkQrq65BEY vor 1 Stunde Gunnar Sperling RT @SkySportDE: Der Milliardendeal ist geplatzt: Der umstrittene Investoren-Einstieg bei der DFL ist am massiven Widerstand aus den eigenen… vor 2 Stunden