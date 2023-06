"Halbzeitpause: Pal geht schlafen, so wie immer": Die besten Dardai-Sprüche Auch in der 2. Liga wird Pal Dardai Chefcoach bei Hertha BSC bleiben. Es dürften also weitere PK-Feuerwerke mit zahlreichen Lachern, Anekdoten und Metaphern...

kicker vor 7 Stunden - Sport