Deutschland Germany Überforderter HSV gerät in Stuttgart unter die Räder – Die Highlights im Video https://t.co/YfEb4r6gyP https://t.co/Pfo8xo97la vor 9 Minuten Lars Okker RT @laermknoedel: Nur um das wirklich zu verstehen: Dann haben Sie als HSV, nachdem Sie in Sandhausen bereits den Aufstieg gefeiert hatten,… vor 10 Minuten gaderpaquad1985 RT @laermknoedel: Nur um das wirklich zu verstehen: Dann haben Sie als HSV, nachdem Sie in Sandhausen bereits den Aufstieg gefeiert hatten,… vor 15 Minuten Deutschland Germany Fußball-Bundesliga-Relegation: VfB Stuttgart bezwingt Hamburger SV - ein Klassenunterschied https://t.co/7A3hk9gMMw https://t.co/5crucNQJwb vor 2 Stunden Deutschland Germany Bundesliga-Relegation: VfB Stuttgart gewinnt Hinspiel gegen Hamburger SV deutlich https://t.co/Fis1KrEIuD https://t.co/bvzOPWykbT vor 2 Stunden Septix @lennie1893 @HSV Mir wäre das als Stuttgart Fan so unfassbar peinlich in den Kommentaren vom HSV rumzuhängen nachde… https://t.co/3IKhzCnJ7i vor 2 Stunden