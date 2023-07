04.07.2023 ( vor 5 Stunden )



Fußball-Star Neymar muss eine Strafe in Höhe von drei Millionen Euro zahlen. Der Brasilianer wurde bestraft, weil er gegen Umweltgesetze auf seinem Grundstück verstoßen hatten. Unter anderem hatte Neymar einen künstlichen See auf seinem Anwesen angelegt.