11.09.2020 ( vor 5 Stunden )



MAN will in Deutschland und Österreich bis zu 9500 Stellen abbauen. Die Vorstände hätten eine umfassende Neuausrichtung des Lkw-Herstellers beschlossen, teilte MAN am Freitagmorgen mit. MAN will in Deutschland und Österreich bis zu 9500 Stellen abbauen. Die Vorstände hätten eine umfassende Neuausrichtung des Lkw-Herstellers beschlossen, teilte MAN am Freitagmorgen mit. 👓 Vollständige Meldung