11.01.2021 ( vor 3 Tagen )



Adobe stellt zum 12. Januar 2021 den Support für seinen Flash Player ein. Überraschend kommt dieser Schritt nicht, schon lange steht das Ende des Players fest. Browser-Anbieter und Betriebssystem-Hersteller haben sich daher bereits in Stellung gebracht. In diesem Beitrag beantworten wir alle Fragen zum Support-Ende.Von Autor Jörg Geiger