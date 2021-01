Gericht bestätigt Haftstrafe für Ex-Präsidentin Park Das Oberste Gericht in Südkorea hat entschieden: Die frühere Staatschefin Park Geun Hye soll 20 Jahre in Haft. Hinzu kommt eine Geldstrafe in Millionenhöhe.

