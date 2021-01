27.01.2021 ( vor 2 Tagen )



20 Jahre ist es her, dass die Rom-Com "Wedding Planner" in die Kinos kam - und Jennifer Lopez und Matthew McConaughey zusammen vor der Kamera standen. In einem Gespräch auf Instagram erinnerten sie sich nun an die alten Zeiten. 20 Jahre ist es her, dass die Rom-Com "Wedding Planner" in die Kinos kam - und Jennifer Lopez und Matthew McConaughey zusammen vor der Kamera standen. In einem Gespräch auf Instagram erinnerten sie sich nun an die alten Zeiten. 👓 Vollständige Meldung