01.02.2021 ( vor 17 Stunden )



Der Drehbuchautor und Komiker Marc Wilmore, unter anderem bekannt für seine Arbeit an den "Simpsons", ist in Folge einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Der Drehbuchautor und Komiker Marc Wilmore, unter anderem bekannt für seine Arbeit an den "Simpsons", ist in Folge einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 👓 Vollständige Meldung