08.07.2021 ( vor 5 Tagen )



Über WhatsApp könnten Sie derzeit auf einen Kettenbrief stoßen, in dem behauptet wird, der Messenger und Facebook würden abgeschaltet. Dass es sich dabei um einen seltsamen Scherz handelt, verstehen nicht alle Nutzer. Wir zeigen Ihnen, was dahinter steckt.