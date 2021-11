Astronaut Matthias Maurer: „Europäer werden auf dem Mond leben“

Matthias Maurer fliegt am Donnerstag zur ISS. Im Interview spricht der deutsche Astronaut über seine Mission im Weltall, Forschung im freien Fall und sein nächstes Ziel. Matthias Maurer fliegt am Donnerstag zur ISS. Im Interview spricht der deutsche Astronaut über seine Mission im Weltall, Forschung im freien Fall und sein nächstes Ziel. 👓 Vollständige Meldung

Astronaut Matthias Maurer im Interview 03:53 ESA-Astronaut Matthias Maurer auf der Internationalen Raumstation ISS: Sechs Monate soll er dort leben, knapp 400 Kilometer über der Erde schwebend. Wir haben ihn auf ein letztes digitales Gespräch vor der Schwerelosigkeit getroffen.

