Andreas Dohrn RT @an_floet: Wie kann man bei einem Artikel über die neue Twitter-Chefin Linda Yaccarino in der @RND_de den Fakt weglassen, dass sie im Te… vor 6 Minuten SalshaLovaINA RT @zukunft37: Die designierte neue Chefin von Twitter, Linda #Yaccarino, gibt in ihrem LinkedIn-Profil an, daß sie seit 2019 Executive Ch… vor 6 Minuten FreeUkraine! RT @an_floet: Wie kann man bei einem Artikel über die neue Twitter-Chefin Linda Yaccarino in der @RND_de den Fakt weglassen, dass sie im Te… vor 31 Minuten Minima Moralia RT @george_orwell3: Linda Yaccarino, die neue CEO von Twitter und #WEFMarionette, tanzt bei der "SafeHandsChallenge" für COVID19! https://t… vor 42 Minuten Lothenon RT @an_floet: Wie kann man bei einem Artikel über die neue Twitter-Chefin Linda Yaccarino in der @RND_de den Fakt weglassen, dass sie im Te… vor 53 Minuten Caboom Medor RT @deutsch365: 🛑🛑🛑 Linda Yaccarino, die neue CEO von Twitter …… https://t.co/c9HdnhwgrG vor 1 Stunde